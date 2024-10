Caso Montblanc | Operai sindacalizzati confinati in reparti ad hoc in attesa del licenziamento

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNuova protesta dei lavoratori in appaltodella Z Production ed Eurotaglio ai cancelli dello stabilimento di via Gattinella a Campi Bisenzio dopo la procedura diavviata dalla prima delle due ditte (la seconda è