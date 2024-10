Casa Loca secondo sgombero in meno di due mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sgomberata (di nuovo) la palazzina di viale Sarca 183 che per anni è stata sede del centro socialesmantellato lo scorso 6 agosto. Sabato, lo stabile di proprietà privata è stato rioccupato da persone senza dimora che prima vivevano in una struttura dismessa di via Fracastoro 8, andata in fiamme lo scorso 19 settembre. Ieri mattina, il nuovo blitz delle forze dell’ordine. La polizia ha trovato all’interno una decina di persone mentre fuori si sono radunati circa 20 esponenti del movimento per la. Le operazioni, riferisce la Questura, si sono svolte senza tensioni. La rete di “Ci siamo“ ehanno chiesto supporto sui social: "Stanno sgomberando i nuovi abitanti, chi può venga in viale Sarca 183", l’appello postato alle 8. Ci siamo per l’ennesima volta: 70 persone buttate in strada.