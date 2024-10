Caos treni Rfi sospende contratto con ditta che lavorava su linea danneggiata

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso ilcon laprivata chesullaferroviaria interessata dal guasto che ha provocato i disagi di mercoledì nel nodo di Roma portando a cancellazioni e ritardi per migliaia di viaggiatori. Lo ha fatto sapere con una nota il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. “È stata sospesa qualsiasi attività tra Rfi e laintervenuta sulla tratta ferroviaria Parco Prenestino – Roma Termini, dove si è verificato un danno allacon conseguenze sulla circolazione dei. La firma è avvenuta in questi minuti, dopo le necessarie verifiche. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini aveva espresso fin da subito l’esigenza di verificare l’accaduto per accertare eventuali responsabilità e agire di conseguenza”, si legge nella nota.Â