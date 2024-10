Camion si ribalta la motrice finisce sospesa in bilico sul guardrail | traffico bloccato

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giornata nera lungo l'autostrada A4: a poche ore dal maxi-tamponamento che ha mandato in tilt iltra Desenzano e Brescia Est, in direzione Milano, un altro schianto ha paralizzato la viabilità nel senso opposto, verso Venezia.Intorno alle 14.30 di oggi (giovedì 3 ottobre), per cause