Calvatone con l’auto contro un palo | muore a 42 anni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cremona, 3 ottobre 2024 - Una donna di 42è morta questa mattina in un incidente stradale alle porte di, in provincia di Cremona. Lo schianto si è verificato alle otto, in un momento di pioggia battente. Ed è presumibilmente proprio per le condizioni di guida non ottimali, nello specifico per l'asfalto viscido, che la vittima potrebbe aver perso illlo della sua auto, una Fiat Panda, per poi sbandare sulla destra e finireundella luce. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica del fuori strada fatale. Nessun altro veicolo risulta coinvolto.