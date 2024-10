Calcio Napoli a Conte il premio miglior coach di settembre in Serie A

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ad Antonio, allenatore del, è stato assegnato, da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, ilOf The Month’ di. IlOf The Month’ diè stato assegnato all’allenatore delAntonio. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Como, in