Calcio | Francia Mbappé e Kanté out convocati 5 italiani

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In lista Maignan, Theo Hernandez, Fofana, Guendouzi e Marcus Thuram. ROMA - Il ct della, Didier Deschamps, ha diramato le convocazioni per gli imminenti impegni di Nations League dei Bleus. Confermata l'assenza di Kylian. Out anche N'Goloe l'ex Juve Adrien Rabiot. Cinque gli "i