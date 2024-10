Calcio dilettanti | Eccellenza Trunfio e il suo staff a Castelfranco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il nuovo corso della Virtus) è made in Reggio. Ha infatti preso le redini del club la Mediastar del procuratore reggiano Salvatore, a cui si è affidato il presidente Di Cosmo, con la carica di direttore generale Ganassi e quella di direttore sportivo ad Alessio. Unoche l’anno scorso era alla Bagnolese. Per il nuovo tecnico Daghio ecco i due difensori Joseph Ogunleye e Liviu Romaciuc. Ogunleye, classe ‘98 è di nazionalità ivoriana e può adattarsi anche a fare il centrocampista. Cresciuto nel Parma, vanta 13 gare in D col Lentigione fra il 2016 e il 2018, poi in promozione al Bibbiano dove c’era il dg Ganassi, quindi ha vestito le maglie di Viarolese, Fiore Pallavicino in Prima e l’anno scorso è arrivato a dicembre alla Bagnolese, sempre con Ganassi.