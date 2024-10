Cagliari Piras | Ecco cosa succede quando affronti la JUVENTUS Parma? Nicola l’ha preparata BENE ecco come

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gigi, ex attaccante del, ha parlato della sfida che attende ilovvero quella contro laL’ex calciatore delGigiè intervenuto a L’Unione Sarda per affrontare diverse tematiche riguardanti i rossoblu tra cui l’imminente sfida con la. DOMENICA – «vai a giocare in casa dellasei comunque