Brindisi incendio al motore di un volo Ryanair | aereo evacuato e scalo chiuso

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Disagi all'aeroporto di: loè statomomentaneamente a causa di un principio dialdi unmobile. Il veli, un Fr 8826in partenza dae diretto a Torino, è stato subito: nessuno dei 184 passeggeri e dei membri dell'equipaggio è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, ragion per cui per diverse ore non ci saranno arrivi o partente dall'aeroporto salentino.