Botti illegali destinati alla Germania un arresto a Pianura

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEra in possesso di seicento petardi pirotecnici: per questo, la scorsa notte a, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Emanuele Mariano Di Costanzo, 36enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato mentre era a bordo della propria auto a due passi da casa. Perquisito, è stato trovato in possesso dei notti. La perquisizione, estesa anche in casa dell’uomo, ha permesso di rinvenire altri 30 ordigni artigianali e tre centraline pirotecniche radiocomandate. L’uomo è accusato di detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione. L'articolo, unproviene da Anteprima24.it.