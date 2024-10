Borsa | l' Europa apre in calo timori per il Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le Borse europee aprono incon gli investitori che guardano agli sviluppi della crisi in. Sui mercati torna il clima di incertezza, con gli analisti che temono un rallentamento della crescita globale. In questo quadro non si arresta la corsa di oro e petrolio. Tra i principali listini europei Francoforte cede lo 0,47% e Parigi lo 0,3%. In controtendenza Londra che guadagna lo 0,25 per cento.