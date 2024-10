Blasioli Pd rassicura | La riqualificazione della basilica del Volto Santo di Manoppello sarà ultimata per il Giubileo

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I lavori per la messa in sicurezzadeldistanno per ripartire e l’obiettivo è quello di arrivare a concluderli in tempo per il2025. Ad assicurarlo, visto anche il reperimento di ulteriori 150mila euro proprio per proseguire negli interventi, è il