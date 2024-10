Birra musica e prelibatezze | a Seriate arriva una vera Oktoberfest

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Da sabato 5 a domenica 20 ottobre l’Oasi Verde diospiterà la festa “”, tutte le sere e nel week-end anche a pranzo, con due birre bavaresi in aggiunta alle 4 birre normalmente in spina, spatzle, stimolo, bretzel e specialità bavaresi. Ogni sera il tutto sarà accompagnato datradizionale di sottofondo, e saranno organizzati giochi a premi per i partecipanti.