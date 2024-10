Berrettini guadagna posizioni nel ranking ATP | sorpasso a Darderi è n 5 d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Matteoha superato il primo turno dello Shanghai Masters 2024 di tennis ed ha iniziato are punti nelATP, dato che lo scorso anno aveva saltato il torneo cinese per infortunio ed aveva così rimediato uno zero nella casella dei punti ottenuti. Con la vittoria odiernahato 30 punti netti, salendo dal 44° posto occupato ieri nelATP ufficiale al 40° odierno, superando, tra gli altri, anche Luciano, sconfitto da Fabio Fognini nel derby italiano e per questo scavalcato dal romano, che si issa così al numero 5. L’azzurro ora affronterà il danese Holger Rune, ed in caso di ulteriore successo salirà a quota 1265, restando però sempre al 40° posto. Per migliorare il proprio piazzamento il romano dovrà accedere agli ottavi, portandosi così in 39ma posizione a quota 1315.