Bellocco voleva uccidere Beretta il capo ultrà dell’Inter

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ottobre 2024 – Il progetto perAndreaera già pronto. E prevedeva, stando a quello che lo stessodell'Inter avrebbe appreso nei giorni precedenti, che venisse attirato in trappola da qualcuno in un luogo isolato, ucciso a colpi di pistola e poi sotterrato. L’omicidio L’interrogatorio Le minacce Le telecamere La trappola fallita La pistola L’omicidio, però, ha anticipato le mosse del presunto mandante, il suo alter ego al secondo anello verde Antonio, uccidendolo a coltellate la mattina del 4 settembre scorso davanti alla palestra Testudo di Cernusco sul Naviglio. Lo scenario emerge dagli atti dell'indagine che lunedì ha decapitato i direttivi delle curve Nord e Sud del Meazza, portando in cella i principali esponenti del tifo organizzato rossonerazzurro.