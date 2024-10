Bauletti e selle forzate | razzia in centro e un ' predone' arrestato

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La polizia haun '' die vani sotto sella di scooter, moto e motorini. Si tratta ci un 39enne con precedenti, sorpreso in piazza Bandiera, in, dove era stata fattatra i veicoli. Intorno alle 5 del mattino una pattuglia in transito in via Polleri ha