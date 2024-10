Bakery e Assigeco ancora a secco

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Seconda giornata, e primo turno infrasettimanale per laBasket Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Impegno a Treviglio per i biancorossi di coach Salvemini, che nei primi possessi cavalcano Klanskis- oggi per lui 21 anni - che segna 4 punti di fila