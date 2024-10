Ba dalla Cina con sapore

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ristorante di Marco Liu in via Raffaello Sanzio, a Milano, si conferma uno dei migliori della città e dell’Italia per la cuorientale, interpretata con insolita eleganza ma senza mai rinunciare al piacere. Notevoli i ravioli, ma grande godimento anche con i Gamberi fritti leggermente piccanti e con la Pancia di maiale alla Dong Bao. Bravissimo il sommelier Marco Spini