Autonomia Tajani stoppa la Lega e scrive a Calderoli sull’export contro Zaia

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ministroincontra le 4 regioni per l’avvio dei negoziati e. Intanto la Consulta decide sul referendum il 12 novembre Il vicepremier Antoniol’ha messo nero su bianco nella lettera al ministro. Non esiste cheogni Regione faccia da sé, in nome di unadifferenziata che correlaL'Identità.