Attraversa la strada e lo prendono in pieno due auto | morto 59enne fiorentino

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayStava per andare a fare colazione in un bar sullaregionale 222 Chiantigiana, all'altezza della Martellina. Ma, drammaticamente, non ci sarebbe riuscito.Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, quando ha