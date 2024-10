Atalanta | Djimsiti Hien Kossounou e Toloi possono recuperare per il Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bergamo, 3 ottobre 2024 – Buone notizie in casa. All’indomani del rotondo successo per 3-0 in Champions League sul campo dello Shakthar Donetsk questa mattina la squadra di Gian Piero Gasperini, appena rientrata dalla Germania, ha effettuato una seduta di scarico al centro sportivo di Zingonia. Al lavoro Presenti anche i due difensori usciti ieri sera alla Veltins Arena per problemi fisici, Berat, che nell’intervallo era stato costretto a restare negli spogliatoi per il riacutizzarsi di un fastidio all’anca, e Odilon, che aveva dovuto arrendersi nei minuti finali per un problema muscolare rivelatosi poi un attacco di crampi. L’albanese e l’ivoriano stamattina hanno svolto lavoro individuale esattamente come i colleghi di reparto Isake Rafael, che stanno smaltendo a loro volta i rispettivi problemi muscolari.