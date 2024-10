Ascolti TV | Mercoledì 2 Ottobre 2024 I Fratelli Corsaro chiudono al 12 3%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 Rumba Therapy ha interessato 1.970.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Iha conquistato 1.938.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 841.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.693.000 spettatori e l’11.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 856.000 spettatori (6.6%). Su La7 Inchieste da Fermo – La Sfida Harris Trump raggiunge 540.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lille-Real Madrid ottiene 858.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove il debutto di Best Weekend raduna 414.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Contagion fa sintonizzare .000 spettatori (%).