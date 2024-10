Arrestati due 25enni per la rapina in piazza Libertà

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di giovedì 3 ottobre 2024) TRIESTE -per tentatain concorso duedi origine afghana in seguito alle segnalazioni di una rissa lo scorso 26 settembre in. In quell'occasione i due hanno aggredito eto un connazionale e due giorni prima avevano richiesto protezione internazionale