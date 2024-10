Anche la musica di Battiato ci avvicina a Dio

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ha suscitato perplessità l’esecuzione nel duomo di Ibla dei brani mistici del cantautore siciliano, che non era credente. In realtà, le sue melodie sono espressione di un cammino spirituale che porta comunque al divino. I veri pericoli per i cristiani sono ben altri.