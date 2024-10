Ambiente ingegneri | Piano nazionale di ristrutturazione del costruito entro il 2025

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Nell’Italia dovrebbe disporre di undidel, ma al momento non sappiamo con esattezza dove si trovano gli edifici più energivori". A dirlo il Cstudi del Consigliodegli, in occasione del 68° Congressodeglid'Italia, in corso a Siena. "Rendere progressivamente meno