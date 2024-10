Altobelli | Taremi attaccante ALTRUISTA sulla lotta SCUDETTO dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le parole di Alessandro, exdell’Inter, sull’impatto di Mehdiin nerazzurro. Tutti i dettagli in merito Alessandroha parlato a Tuttosport della stagione dell’Inter.– «Ha tutte le qualità per essere un ottimo giocatore per l’Inter. Parliamo di uno bravo di testa, che possiede un buon dribbling, èe non