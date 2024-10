Aladin – Il musical di Stefano D’Orazio torna a teatro | ecco tutte le date

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Ilscritto dadal 20 ottobre con le musiche dei Pooh: nel cast Max Laudadio nel ruolo del genio, Eugenio Grandi e Angela Ranica,leDopo dieci anniin scena, grazie alla Compagnia dell’ORA, lo spettacolo– Ilscritto dalla brillante penna dicon le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. La storia ispirata a uno dei racconti più celebri de Le mille e una notte –o e la lampada Meravigliosa – debutterà il 20 ottobre 2024 alManzoni di Monza, per poi toccare i palchi dei teatri di numerosissime città italiane, per far rivivere un’esperienza teatrale unica, capace di far sognare spettatori dile età.