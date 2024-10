Al torneo di Sesto Fiorentino è bronzo per la Villa d’Oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Proseguono le gare individuali di avvicinamento ai campionati a squadre e continuano gli eccellenti risultati per gli atleti modenesi in occasione delle varie competizioni nazionali che si stanno tenendo in questi weekend. Lo scorso fine settimana le migliori notizie sono giunte dalAssoluto di, dove i due alfieri della prossima B1 della, Michele Bignami e Daniele Rossi, si sono aggiudicati un buon. Prestazione encomiabile, nella medesima competizione, anche per il promettente under 15 Lorenzo Rettighieri, al suo primo anno in questa categoria di alto livello, che è arrivato sino ai quarti di finale. Sempre nella stessa località toscana, ma nella fascia Over 600, quarto di finale anche per il classe 2007 Davide Monari che tra l’altro, agli ottavi, ha dovuto eliminare il compagno di squadra Maurizio Bontempo.