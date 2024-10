Agriturismo si converte in casa di cura per anziani ma era tutto abusivo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unadie assistenza perabusiva è stata scoperta dalla guardia di finanza in una Cortona (Arezzo): quattro le persone denunciate per eserciziodi una professione . Si tratta di tre lavoratori, di cui due impiegati al nero, e del proprietario dell’immobile. E’ quanto rendono noto le fiamme gialle in un comunicato. Dieci gliospiti presenti al momento