Aborto il Belgio contro il Papa | Parole inaccettabili rispetti donne e medici

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bruxelles, 3 ottobre 2024 – Il premier di un paese a maggioranza cattolica prende una posizione ufficialeFrancesco. Alexander De Croo, primo ministro del, ha contestato pubblicamente – in un’audizione al Parlamento – e senza mezze misure, le dichiarazioni rilasciate da Bergoglio sull’durante il suo viaggio a Bruxelles. "Le osservazioni delsono– ha detto De Croo – in particolare quando ha definito la legge del 1980 sulla depenalizzazione dell'come una legge criminale. Non abbiamo lezioni da imparare”. Il premier ha convocato oggi il nunzio apostolico per trasmetterli il messaggio: “Chiedo rispetto per iche svolgono il loro lavoro nei limiti del quadro legale” e “per leche devono poter decidere liberamente”, ha aggiunto.