Abbiamo bisogno di consiglieri finanziari non di gente che tratta la moda come un iPhone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Con quel nome di battesimo tra la via Emilia e Beverly Hills, a modo suo Brenda Bellei continua la tradizione di famiglia. Nata a Castelfranco Emilia, solidi studi in Economia a Bo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti