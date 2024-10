A Jesolo un giro di prova in Ferrari a sostegno dei Medici con l’Africa Cuamm

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Pista azzurra disi colora di rosso per un giorno. Il rosso, il rosso passione, come quella dell’Aci per le corse in auto, il rosso, colore del filo di solidarietà che lega ilal. Sono questi gli ingredienti della seconda edizione di “La salute scende in pista”