145 anni relazioni diplomatiche Italia-Romania concerto al Pantheon

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – “Oggi celebriamo la profonda amicizia e fiducia e i forti legami che uniscono i nostri paesi e i nostri popoli”, in un “rapporto denso e articolato tra partner, fianco a fianco nelle sfide e nelle opportunità nella famiglia europea”. Con queste parole l’ambasciatore diinGabriela Dancau ha aperto la serata dedicata alla celebrazione dei 145delletrache si è svolta nella suggestiva cornice del. Per l’occasione il coro nazionale da Camera “Madrigal-Marin Costantin”, diretto da maestro Anna Ungureanu, si è esibito davanti a un folto pubblico. Presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha sottolineato la “celebrazione della fratellanza dell’anima che ci lega”: “Siamo fortunati a celebrare la nostra amicizia in questo luogo”.