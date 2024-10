VOTI Bayer Leverkusen Milan | FONSECA IN o OUT? Ecco cosa ha convinto e cosa no del tecnico portoghese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilperde contro ilin trasferta e resta a zero punti nel girone unico di Champions League Una sconfitta di misura sul campo dei campioni di Germania si potrebbe pure accettare, se non ci fosse stato già l’esordio con ko alla prima giornata. Il calendario non ha sorriso al, portandolo a