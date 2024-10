Visita guidata | La Padova ebraica e la sua sinagoga

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) LaItaliana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico. L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro-