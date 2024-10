Villa Carrara nuovo accordo | l' edificio torna all' Ordine di Malta il giardino resta al Comune

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ildi Salerno e il Sovrano Militaredihanno sottoscritto unriguardante. Il precedente contratto di comodato d'uso del 1995, infatti, prevedeva l'utilizzo dell'immobile situato in via Posidonia come biblioteca e parco pubblico, ed è stato oggetto