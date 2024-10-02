Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA E TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA. SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. SEGNALATO UN INCIDENTE IN VIA PALOMBARESE, CODE IN PROSSIMITÀ DI PARCO AZZURRO VERSO OSTERIA NUOVA. INCIDENTE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE TRIONFALE.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:45 - ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO FLAMINIA. SULLA ROMA-FIUMICNO CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:15 - ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO FLAMINIA. romadailynews
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