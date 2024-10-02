Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:45 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA. ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO FLAMINIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA. SULLA Roma-FIUMICNO CODE A TRATTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO VERSO FIUMICINO, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, CODE TRA L’AEROPORTO E VIA DELLA SCAFA VERSO OSTIA.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 18:15 - ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO FLAMINIA. VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’A1 FIRENZE-ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 508 IN ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:45 - INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLAZIONE NEL NODO DI ROMA È ANCORA FORTEMENTE RALLENTATA TRA ROMA-TERMINI E ROMA TIBURTINA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA. I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SU PERCORSI ALTERNATIVI E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI ... romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 17:15 - NEL SENSO OPPOSTO FILE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO. VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 16. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, SI SONO FOMATE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO ROMA. GLI ALTRI DUE IN INTERNA CAUSANO FILE TRA ROMA-FIUMICINO E PISANA E ANCORA TRA CASSIA VEIENTANA E ... romadailynews
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