Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)DEL 02 OTTOBREORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, LA STRADA È ANCORA CHIUSA IN DIREZIONE TRIONFALE DISAGI ANCHE PER CHI È IN TRANSITO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DIVERSI GLI INCIDENTI IN QUESTE PRIME ORE POMERIDIANE: IL PRIMO IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA PONTINA E APPIA. GLI ALTRI DUE IN INTERNA CAUSANO FILE TRA-FIUMICINO E PISANA E ANCORA TRA CASSIA VEIENTANA E LO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. A PROPOSITO DEL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, SI SONO FOMATE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSO. NEL SENSO OPPOSTO FILE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E CASTELNO.