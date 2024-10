Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)DEL 02 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-, LA CIRCONE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONEÈ REGOLARE, LAÈ STATA RIPRISTINATA ALA GALLAERIA GIOVANNI XXIII IN PRECEDENZA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN VEICOLO IN FIAMME, È STATA RIAPERTA SOLO IN DIREZIONE FORO ITALICO.