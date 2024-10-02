Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 2 ottobre 2024) Viabilità DEL 02 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE-Roma, LA CIRCOLazioNE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma È REGOLARE, LA Viabilità È STATA RIPRISTINATA A Roma LA GALLAERIA GIOVANNI XXIII IN PRECEDENZA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN VEICOLO IN FIAMME, È STATA RIAPERTA SOLO IN DIREZIONE FORO ITALICO.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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