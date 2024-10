Vetrina a Montecitorio per il tartufo di Pergola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Passerella a, ieri mattina, per la 27esima Fiera Nazionale delbianco Pregiato di, che inizierà domenica e proseguirà il 13 e il 20 ottobre. Accanto all’onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore al turismo della città dei Bronzi, e al sindaco Diego Sabatucci, erano presenti alla conferenza stampa alla Camera anche la dirigente al turismo della Regione Marche Paola Marchegiani, il capogruppo di Fdi in commissione Attività produttive, Gianluca Caramanna, e il presidente provinciale della Cia Sabina Pesci (insieme in foto). "Il territorio delle Marche – ha detto Baldelli – è ricco tanto dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico: per tale motivo abbiamo coniato come claim ‘The unexpected Marche’, in modo che si possa conoscere e godere tutto il patrimonio di questi territori". s.fr.