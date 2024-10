vetrata in frantumi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continua la serie di spaccate contro negozi e locali a Firenze. Stavolta, sempre nella notte, è stata la volta di una pasticceria in viale dei Mille. A dare l’allarme poco prima delle due un addetto alla vigilanza che ha segnalato al 112 Nue la vetrina infranta di una pasticceria. Una pattuglia dei carabinieri, secondo quanto ricostruito, è intervenuta nella zona rintracciando due dei presunti autori. Una seconda pattuglia dei militari ha bloccato un presunto terzo complice, al termine di un inseguimento. Nel mirino è finita La Boutique del Sud, rosticceria di specialità siciliane in viale dei Mille. "Stanotte siamo stati derubati sono entrati dei ladri che hanno rubato tutto sfondando la nostra vetrina e prendendo tutti i soldi dalla cassa", spiega in un video il titolare sui social. "La cosa buona dell’accaduto è che i ladri sono stati presi ma i soldi spariti nel nullache dire.."