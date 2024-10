Verona sotterranea | viaggio nella città segreta

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un’insolita, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L’itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta dellaromana meno nota. Si partirà Si dall’area archeologica di Via San Cosimo, in via San Cosimo 3, che si