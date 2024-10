Vela Louis Vuitton Cup Britannia si prende la nona regata | 5-4

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ott. (askanews) –siladella finale diCup in corso nelle acque di Barcellona e va avanti 5-4 nella serie con Luna Rossa. Questa volta non è stata decisiva la partenza, in grande equilibrio, ma una spanciata che ha fatto perdere contatto alla barca italiana. Variabile del mare mosso davvero decisiva, così come un fiocco probabilmente troppo piccolo per le condizioni di vento. Luna Rossa ha pagato 23? al traguardo. Si torna in acqua per10 alle 15.15 vento permettendo. “Abbiamo faticato un po’ ,ha fatto una grande– le parole di Checco Bruni, skipper di Luna Rossa – Abbiamo perso un po’ di grip nel giro boa con il fiocco. Il radar delle onde ha una tolleranza, mezzo metro che ti fa perdere il timone. Ogni race è importante, ma non sentiamo la pressione. Abbiamo fiducia nella squadra.