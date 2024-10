Vance-Walz nel segno del Medio Oriente L’analisi dell’amb Castellaneta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Com’è andato lo scontro televisivo andato in scena nella notte italiana tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti? Da una parte il repubblicano J.D., l’impudente laureato di Yale poi convertitosi al trumpismo più spinto e aggressivo, dall’altra il democratico Tim, smaliziato ex maestro di scuola e ora governatore del Minnesota. Inutile dire che il dibattito, conclusosi in sostanziale parità, sia stato quantomeno pesantemente influenzato – se non addirittura proprio messo in ombra – da quanto era da poco accaduto in, con il massiccio attacco missilistico dell’Iran nei confronti di Israele. Proprio da qui, infatti, i due sfidanti sono stati stimolati a cominciare.