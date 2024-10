Vance-Walz duello moderato vinto ai punti dal repubblicano

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il confronto tv, i candidati vicepresidenti degli Stati Uniti, si svolto in clima assolutamente civile. Negli studi della Cbs a New York non si sono registrati colpi bassi o il clima da stadio che forse qualcuno si aspettava e, anzi, il dibattito è risultato abbastanza piatto. Al termine del confronto c’è stata una strettaaidalL'Identità .