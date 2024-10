Usa strade devastate dopo passaggio uragano Helene | il video

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oltre 400chiuse in North Carolina per ildell’. In totale sono oltre 160 le vittime dinegli Stati Uniti: si tratta del secondopiù mortale che ha colpito gli Usa negli ultimi 50 anniKatrina nel 2005 che uccise almeno 1.833 persone. Nelle immagine del drone una strada devastata delle inondazioni provocate dall’