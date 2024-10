Usa sorelline litigano per lo sciacquone in bagno | 13enne uccide la piccola di 7 anni con 2 coltelli

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I genitori delle due hanno raccontato ai poliziotti di aver lasciato le bambine sole per due ore in casa. Per la polizia le due sorelle avrebbero avuto una lite a causa di una bigliettino lasciato inriguardante loda tirare. La 17enne ha utilizzato duecolpendo più volte la sorella fino arla.