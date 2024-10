Un patto tra Torino e Savona per ridurre i disagi in autostrada e sui treni

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Finalmente stop alle code chilometriche per i cantieri sulla A6 tra? Forse. E’ uno degli scopi deldi collaborazione per sollecitare Regioni, Governo e tutti gli attori interessati per affrontare i problemi infrastrutturali viari e ferroviari nel collegamento tra. Il protocollo d’intesa, approvato dalla giunta comunale su proposta Untraperine suiL'Identità.